La Chaux-De-Fonds (NE): Le festival «La Plage des Six Pompes» lance un appel à l’aide

La tempête qui a frappé La Chaux-de-Fonds le 24 juillet avait eu raison du festival d’arts de rue la Plage des Six Pompes. La semaine dernière, son directeur Hugues Houmard commentait la catastrophe: « C’est le pire des scénarios. Tous les fonds ont été engagés mais nous ne percevrons aucune des recettes provenant des stands de boissons et de nourriture».

Les arts de la rue tiennent bon

L’association souligne être particulièrement préoccupée par la situation des compagnies programmées. Comme indiqué dans leur communiqué, «les spectacles devaient être soutenus par la générosité du public qui offre des chapeaux abondants». La Plage des Six Pompes est d’ores et déjà reconnaissante des soutiens qui lui ont été témoignés. La Ville d’Yverdon-les-Bains a par exemple abrité certaines représentations et financé les étapes de soutien du Six Pompes Summer Tour.