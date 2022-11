Bilan satisfaisant pour le Polaris Festival à Verbier

«Nous avons terminé avec ce qui est sans doute la plus belle des soirées de l’histoire de Polaris. Globalement, la fréquentation a été satisfaisante. Sur nos quatre jours, deux ont affiché complet, et nos bars ont très bien fonctionné. On va rentrer dans nos chiffres», nous a indiqué Raphaël Nanchen, coorganisateur du festival qui a pris fin le samedi 26 novembre 2022.

Le coresponsable du Polaris, qui a fait vibrer Verbier (VS) aux sons électroniques durant deux week-ends consécutifs, était soulagé et dubitatif au moment du bilan. «Le monde de l’événementiel a changé depuis la pandémie. Auparavant, on affichait complet en octobre déjà. Aujourd’hui, les gens ne prennent plus de prélocations. Ils privilégient le last minute. C’est un constat d’organisateurs que j’avais déjà entendu cet été, mais je ne pensais pas que cela continuerait de se passer ainsi sur la longueur. C’est quelque chose de terrifiant. Jusqu’à la der, on ne savait pas où on allait finir. Sur notre budget, la billetterie représente 30%, c’est énorme», a-t-il confié. Le Valaisan, qui dit avoir vécu un «stress violent et une grosse pression», a également rappelé que les factures des prestataires du festival ont augmenté en moyenne de 20% à 30% par rapport à celles de 2019, année de la dernière édition de la manifestation sous son gigantesque dôme monté sur le golf de la station valaisanne.