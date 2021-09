Noble-Contrée (VS) : Le festival Tohu-Bohu bat son plein

L’événement qui se tient dans le village de Veyras (VS) a été lancé le jeudi 2 septembre 2021 avec une soirée inédite.

Autre nouveauté, l’événement a été lancé le jeudi 2 septembre 2021 avec des concerts organisés en fin d’après-midi sur les terrasses des restaurants dans les villages de Miège, Venthône et Veyras. Cette première a été un succès selon Lionel Martin, directeur du Tohu-Bohu. «On a eu que des échos positifs, que cela soit des restaurateurs ou des spectateurs, pour cette première. On va réfléchir à comment développer le concept pour 2022. Proposer des concerts gratuits la journée dans différents endroits, avant le festival payant le soir, est une idée qui me plaît beaucoup», a-t-il confié.