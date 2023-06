Versoix (GE): Un incendie a détruit 34 véhicules dans un parking souterrain

Au départ: un appel pour un scooter en feu, «à l’extérieur» d’un immeuble de Versoix. Puis, les minutes suivantes, la centrale d’alerte 118 s’est mise à crépiter, jeudi peu après 22h30. Un incendie avait en réalité éclaté dans un parking souterrain, au chemin du Nant-de-Crève-Coeur 17. Plus d’une trentaine de véhicules en feu ont provoqué un énorme dégagement de fumée dans tout le quartier, a informé le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS). En tout, les flammes ont détruit 20 voitures et quatorze scooters.

«Les pneus en feu et le plastique sont ultra fumigènes. Comme il fait chaud, les gens laissent leur fenêtre ouvertes et tout le monde a senti l’odeur de l’incendie, d’où les nombreux appels à notre centrale», a relaté le communicant. Le sinistre n’a pas fait de blessé; quatre personnes ont été incommodées par les émanations, mais elles n’ont pas eu besoin d’être transportées à l’hôpital. «Nous n’avons pas non plus eu besoin d’évacuer les occupants de l’immeuble. Beaucoup étaient sortis d’eux-mêmes, après avoir vu ou avoir senti les dégagements de fumée».