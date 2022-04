Valais : Le feu bactérien qui ronge les arbres fruitiers n’a pas pu être éradiqué

Le canton du Valais perd son statut de zone protégée pour devenir zone à faible prévalence. La maladie, qui touche notamment les pommiers et les poiriers, n’entraîne toutefois aucun risque pour l’être humain.

Trois ans après la découverte d’un nouveau foyer de feu bactérien dans des cultures de pommiers et de poiriers de la plaine du Valais central, les mesures de lutte imposées en 2019 par le Service de l’agriculture et l’engagement des producteurs n’ont pas permis d’éradiquer la bactérie, qui s’en prend aux fruits à pépins. Le Valais perd ainsi son statut de zone protégée et sera désormais classé en zone à faible prévalence par l’Office fédéral de l’agriculture, a indiqué mardi le Canton dans un communiqué.