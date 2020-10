Russie : Le feu dans un dépôt de munitions «contenu», 16 blessés

L’immense incendie qui a touché un dépôt d’armements dans la région russe de Riazan mercredi, provoquant de puissantes explosions, a été maîtrisé par les militaires jeudi.

1500 hommes mobilisés

Plus tôt dans la journée, le ministre des Situations d'urgence, Evgueni Zinitchev, a indiqué que 16 personnes ont été hospitalisées et plus de 20 bâtiments endommagés à cause du sinistre.