Le feu d’artifice du Paléo Festival est toujours d’actualité 

«D’aussi loin que je m’en souvienne, on en a toujours fait. C’est un rituel important de fin de festival», pose d’abord Mario Fossati, secrétaire général et bénévole à Paléo depuis la 10e édition. Le maintien ou non des feux revient pourtant souvent sur le tapis: «Il y a une question de modernité. Est-ce toujours adéquat aujourd’hui? On a fait un sondage interne. Ça fait débat, mais la majorité est pour. Ce show procure du plaisir.» Le responsable précise que le bilan carbone du feu d’artifice ajouté à celui de toute la pyrotechnie utilisée lors des concerts est négligeable: 0,33% du total de l’open air. «La voiture, c’est 54%. La viande de bœuf mangée sur place 6%.» L’impact sur les bêtes, la plaine de l’Asse étant cerclée de fermes, est en revanche indéniable. «La faune sauvage s’éloigne dès le début de Paléo. Pour les animaux de rente, c’est différent. On a des discussions avec les propriétaires. Ils sont avec leurs chevaux pour les calmer. On a aussi une SPA au bout du camping. Depuis qu’on a déplacé le pas de tir derrière le Dôme, c’est plus calme», affirme-t-il.