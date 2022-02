Genève : Le feu d’artifice fera pschitt, cet été, dans la rade

Faute d’argent, Genève Tourisme ne sera pas en mesure d’organiser le traditionnel show pyrotechnique. Il avait déjà été annulé en 2020 et 2021, en raison du Covid.

C’est une tradition qui a du plomb dans l’aile. Effacé du ciel par la pandémie en 2020 et l’an dernier, le grand feu d’artifice de Genève n’illuminera pas non plus la rade, l’été prochain. Cette fois, pour une question de sous. Genève Tourisme ne peut assumer le coût d’un million de francs du show pyrotechnique, d’habitude payé par des fonds privés. Présidente de la Fondation Genève Tourisme et Congrès, Sophie Dubuis l'a annoncé vendredi sur Radio Lac.