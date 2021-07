Chypre : Le feu de forêt qui ravage l’île chypriote est une «tragédie»

Au moins quatre personnes ont perdu la vie dans «le plus vaste» incendie qui ravage actuellement le flanc sud du massif forestier du Troodos, à Chypre.

La Grèce a d’ores et déjà envoyé deux canadairs dans le cadre d’un mécanisme européen, et Israël, pays voisin, a également annoncé l’envoi de renforts.

Mobilisation des secours

Samedi soir, plus de 20 véhicules des pompiers, six hélicoptères et quatre avions étaient déjà mobilisés, ainsi que des membres des troupes britanniques stationnées sur les bases du Royaume-Uni installées sur l’île.