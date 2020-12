Solidarité : Le Feu de la solidarité brûle depuis 40 ans à Lausanne

Lancé en 1980 à la suite d’un suicide, ce feu est là pour dissuader les esseulés. Les «gardiens» du pont veillent pour toutes les personnes qui ont besoin de discuter.

Le collectif du Feu de la solidarité a réinvesti le pont Bessières à Lausanne, où il fête cet hiver son 40e anniversaire. Les bénévoles se relaient pour apporter écoute et réconfort durant cette période particulière, d’autant plus cette année avec le coronavirus.

Par groupes de deux et en alternance toutes les huit heures, les «gardiens» du pont veillent jour et nuit auprès d’un feu, entouré de deux petites cabanes en bois. En poste depuis le 23 décembre, ils resteront jusqu’au 4 janvier.

«Nous pensons recevoir plus de monde que d’habitude au vu du nombre de personnes en situation de galère à cause du coronavirus. Notre action est plus que jamais d’actualité», estime Herbert Stock, coresponsable de l’organisation, interrogé par Keystone-ATS.