Grèce

Le feu détruit des tentes dans un camp de migrants

Des bagarres seraient à l'origine de l'incendie qui a détruit des dizaines de tentes dans le camp de Samos.

Plusieurs rixes

Selon le site internet de l'ONG Samos Volunteers, deux incendies se sont succédé à Samos : un premier «derrière des installations médicales» et un second en soirée au cours duquel «de nombreux conteneurs et tentes ont pris feu».