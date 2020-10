Satigny (GE) : Le feu détruit un entrepôt et la dizaine d’autos qu’il abritait

Un important incendie a mobilisé les pompiers dans une zone industrielle. Il n’y a pas eu de blessé, mais les dégâts sont importants.

Il ne reste plus grand chose de l’entrepôt d’environ 300 m² qui a brûlé la nuit dernière, au numéro 25 de la rue Pré-Salomon à Satigny (GE). L’alerte a été déclenchée peu avant 23h30, ce samedi. Pour une raison indéterminée, une incendie s’est déclaré dans le local, qui abritait notamment une dizaine de véhicules – des voitures et des quads – ainsi que des pneus. Les lieux, situées dans une zone industrielle et donc à l’écart d’habitations, ont été totalement détruits, a indiqué le Service d’incendie et de secours (SIS). Personne n’a été blessé.