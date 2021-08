Incendies : Le feu menace une centrale thermique turque et fait rage en Grèce

Une centrale, remplie de milliers de tonnes de charbon sur la côte turque suscite la plus grande inquiétude alors que deux gros incendies ravagent toujours deux sites grecs.

Les deux pays rivaux se sont retrouvés unis cette semaine dans leur combat commun contre des incendies sans précédent, que les experts relient sans équivoque au réchauffement de la planète, tant les températures ont été caniculaires, oscillant entre 40 et 45 degrés Celsius. Huit personnes sont mortes et des dizaines ont été hospitalisées dans le sud de la Turquie. Aucune victime n’est à déplorer à ce stade en Grèce.

Efforts «titanesques»

Un deuxième sinistre violent et incontrôlé continuait de faire rage depuis mardi sur l’immense île d’Eubée, à quelque 200 km à l’est d’Athènes, où plusieurs villages et un monastère étaient encerclés par les flammes, après avoir été vidés de leurs occupants.

«Où voulez-vous qu’on aille?»

Quelques villageois ont cependant refusé de quitter la région. «Où voulez-vous qu’on aille à notre âge?», a demandé un habitant de 79 ans, Hulusi Kinic, sur le port d’Oren. «On vit ici. C’est chez nous. En dernier ressort, on aurait pu se jeter à l’eau (en cas d’explosion) mais, Dieu merci, cela ne s’est pas passé», a-t-il ajouté. «On vous supplie et on vous avertit depuis des jours. L’incendie a encerclé la centrale», avait tweeté dans la journée le maire de Milas, demandant «qu’un avion bombardier d’eau soit envoyé ici de manière urgente». Dans la nuit, des images mises en ligne par le maire, Muhammet Tokat, montraient un feu violent aux portes de la centrale.

Dérégulation climatique

Plus de 110 feux ont ravagé des forêts de Grèce ces dernières 24 heures et 180 en Turquie depuis fin juillet. Selon l’Observatoire de la Terre de l’UE Copernicus, ce mois de juillet est le second plus chaud en Europe. «Nous sommes dans une phase de dérégulation climatique absolue», a déploré cette semaine le vice-ministre grec de la Protection civile, Nikos Hardalias. À ce stade, «on ne parle plus de changement climatique, mais de menace climatique».