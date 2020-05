Thônex (GE)

Le feu provoque l’évacuation d’un immeuble

Un incendie a éclaté sur un balcon. Les résidents de l’appartement et les voisins ont dû quitter leur logement. Quatre personnes ont été emmenées à l’hôpital pour des contrôles.

«Il y a eu un vacarme pas possible, j’ai cru à une bagarre dehors. Ensuite, j’ai entendu des portes qui claquaient, puis on a frappé chez moi, C’était la police qui me demandait de quitter mon appartement», témoigne Tania. Elle et ses deux enfants, ainsi que le reste des occupants d’un petit immeuble au 22 avenue de Tronchet, à Thônex (GE), ont dû quitter précipitamment leur logement en pleine nuit.