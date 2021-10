Nyon (VD): des animaux périssent dans un incendie à La Plantaz

Nyon (VD) : Le feu ravage des appartements, des animaux périssent

Des habitants ont dû être évacués en raison d’un sinistre survenu peu avant midi, au chemin des Plantaz, à Nyon.

Des ouvriers aident des habitants

Le SDIS Nyon-Dôle a dû sécuriser les lieux et accéder à la cage d’escaliers, remplie de fumée. « On a ensuite pu pénétrer dans l’appartement concerné et procéder à l’extinction du feu » , relate l’officier. D’autres habitants ont été évacués et pris en charge par quatre ambulances et transportés à l’hôpital pour un contrôle, après avoir été incommodés par les émanations.