«Excellent travail» du personnel

Quatre véhicules et quinze sapeurs professionnels, renforcés par deux ambulances, ont été dépêchés sur place. « A l’arrivée du premier véhicule tonne-pompe, l’officier signalait une grosse fumée noire » , relate le porte-parole. Celui-ci souligne « l’excellent travail » du personnel sur place, qui a procédé à l’évacuation de 35 personnes et les a réunies au point de rassemblement prévu en cas d’incendie. Aucun blessé ni aucune victime n’est à déplorer. Une personne a été contrôlée dans une des ambulances, mais rien de grave n’a été signalé. Le feu a été maîtrisé à 15h12 et a détruit au final trois pièces du centre. Une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les causes du sinistre