Zurich: Le feu ravage un garage et cause des dégâts importants

Un incendie a éclaté vers 17 h 45, dans un garage à Wetzikon (ZH). À l’arrivée des forces d’intervention, le bâtiment était déjà entièrement en feu et un fort dégagement de fumée s’est produit. Les pompiers de Wetzikon-Seegräben et le centre de renfort de Hinwil ont rapidement maîtrisé l’incendie. Toutes les personnes présentes ont pu quitter le bâtiment par leurs propres moyens et personne n’a été blessé.