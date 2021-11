Cortaillod (NE) : Le feu s’est propagé d’une toiture à l’autre

Un incendie s’est déclaré hier soir, peu avant 19h, dans un immeuble situé rue de la Fin 5.

Jeudi, peu avant 19h, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble situé à la rue de la Fin 5 , à Cortaillod. Le feu s'est propagé rapidement par la toiture aux deux immeubles attenants, soit aux numéros 3 et 7 de la même rue. Les locataires du numéro 3 ont été évacués et pris en charge par les autorités communales. Les deux autres bâtisses étaient en rénovation et étaient momentanément inhabitées.