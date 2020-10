Football : Le feuilleton Messi a mis Piqué «sur les nerfs»

Le défenseur du FC Barcelone s’est livré dans un quotidien espagnol à propos du faux départ de son coéquipier de longue date cet été.

«Leo en a fait assez pour gagner le droit de prendre une décision, et si lui considère qu’il devait partir... Moi, si j’avais été président (du club), j’aurais agi autrement», a critiqué l’ex-international espagnol (102 sélections), s’en prenant implicitement à la direction et au président Josep Maria Bartomeu.

«Je me demande : comment est-il possible que le meilleur joueur de l’histoire, dont nous avons eu la grande chance de profiter, se réveille un jour et envoie un Burofax (courrier recommandé ayant valeur de preuve devant la justice) parce qu’il sent qu’on ne l’écoute pas ? Tout ça, c’est assez révoltant», a ajouté Gerard Piqué.