Algérie : Le FFS, doyen des partis de l’opposition, boycotte les législatives

Réclamant des «mesures permettant au peuple algérien le libre exercice de son droit à l’autodétermination», le Front des forces socialistes a décidé de ne pas participer aux législatives anticipées prévues le 12 juin.

Le FFS «réaffirme que les conditions de la tenue du prochain scrutin législatif du 12 juin ne sont pas réunies, et que les élections ne constituent pas la solution à la crise multidimensionnelle que vit le pays. Par conséquent, le FFS ne peut pas participer à cette élection», selon le texte. Ce parti réclame des «mesures permettant au peuple algérien le libre exercice de son droit à l’autodétermination», notamment «le respect des libertés fondamentales, l’accès équitable aux médias à tous les acteurs politiques et sociaux et l’ouverture d’un dialogue sans exclusive», précise la résolution.