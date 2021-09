Le fiancé de Katie Price clame son innocence

Qui a donc agressé Katie Price, alors qu’elle regardait la télévision dans sa maison, la nuit du 22 au 23 août 2021? Si la police a pu arrêter un homme âgé de 32 ans, avant de devoir le relâcher, son identité n’a pas été révélée. Cependant, plusieurs internautes se sont mis à soupçonner le fiancé de la Britannique de 43 ans, Carl Woods, qui a le même âge que l’auteur du crime. D’autant plus que sa relation avec la bimbo aurait connu de violentes crises. Outré par ces suspicions, Carl a clamé son innocence par le biais d’une vidéo sur Instagram, relayée par le «Daily Mail». «Le mois qui vient de s’écouler a été le pire de ma vie. Je ne me suis jamais senti aussi mal. Je suis un bon gars et je l’ai toujours été, a-t-il affirmé au volant de sa voiture. Je n’ai jamais fait de mal à Katie et ne pourrai jamais lui en faire.»