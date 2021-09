États-Unis : Le fiancé de la jeune Américaine disparue disparaît à son tour

Alors que l’enquête pour retrouver Gabrielle Petito se poursuit, les parents de Brian Laundrie – son fiancé – ont annoncé qu’il avait aussi disparu depuis plusieurs jours.

Gabrielle Petito, 22 ans, avait quitté New York en juillet avec son compagnon Brian Laundrie, 23 ans, le début d’un voyage en van censé durer quatre mois et dont les étapes étaient régulièrement partagées par le couple sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos. Mais le 1er septembre, Brian Laundrie est rentré seul avec le van à leur domicile de Floride. Le 11 septembre, la famille de Gabrielle Petito a signalé sa disparition, disant n’avoir pas eu de nouvelles d’elle depuis la fin août.