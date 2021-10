Affaire Gabby Petito : Le fiancé de l’Américaine assassinée a été retrouvé mort

La police américaine a confirmé jeudi que les restes retrouvés dans un parc de Floride étaient bien ceux de Brian Laundrie, porté disparu depuis le 11 septembre.

Brian Laundrie et Gabby Petito, 22 ans, avaient quitté New York en juillet pour un voyage dans une camionnette aménagée censé durer quatre mois et dont les étapes, dans les décors grandioses des parcs nationaux de l’Ouest américain, étaient régulièrement partagées sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos.