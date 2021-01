Genève : Le FIFDH aura lieu en 2021 quoi qu’il arrive

Le Festival du film et forum international sur les droits humains de Genève se tiendra du 5 au 14 mars 2021. Les organisateurs veulent maintenir l’événement coûte que coûte en s’adaptant à la situation sanitaire.

«Un festival par tous les temps», même en période de Covid. C’est le message délivré par les organisateurs du Festival du film et forum international (FIFDH) sur les droits humains de Genève, qui ont décidé de maintenir l’événement coûte que coûte. Un an exactement après le début de la pandémie, la manifestation se tiendra ainsi du 5 au 14 mars 2021, et ce, quel que soit le contexte sanitaire. «Annuler aurait signifié renoncer et contrevenir aux valeurs défendues par le Festival. Le débat n’a jamais été aussi essentiel. Alors que les libertés individuelles reculent, la mise en avant des droits humains est fondamentale», a précisé Boris Mabillard, responsable des débats du FIFDH, lundi dans un communiqué.