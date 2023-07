Cinéma: Le film «Barbie» sera diffusé aux Philippines, à une condition

La comédie sur la célèbre poupée, interprétée par Margot Robbie, a d’ores et déjà été interdite au Vietnam. REUTERS

Les autorités de censure philippines ont déclaré mercredi avoir autorisé la projection du blockbuster américain «Barbie» dans les salles de cinéma. À condition que le distributeur hollywoodien floute une carte semblant épouser des revendications chinoises litigieuses en mer de Chine méridionale. La comédie sur la célèbre poupée, réalisée par Greta Gerwig et interprétée par Margot Robbie et Ryan Gosling, a d’ores et déjà été interdite au Vietnam pour la même raison.

Après avoir examiné le film à deux reprises et consulté des fonctionnaires des Affaires étrangères et des experts juridiques, la commission gouvernementale d’examen et de classification des films et des émissions télévisées a déclaré autoriser la projection du film. Les censeurs philippins ont commencé à examiner «Barbie» la semaine dernière, après l’interdiction du film au Vietnam en raison de scènes où apparaît une carte, où semble apparaître «la ligne en neuf pointillés», que la Chine utilise pour justifier ses revendications territoriales litigieuses en mer de Chine méridionale.

Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, où d’autres pays d’Asie du Sud-Est, dont les Philippines, la Malaisie et le Vietnam, ont des revendications concurrentes. Mais après avoir visionné le film «méticuleusement», les censeurs philippins ont déclaré que la «carte caricaturale» ne représentait pas «la ligne en neuf pointillés» mais l’itinéraire du voyage imaginaire de Barbie dans le «monde réel», a expliqué la commission de censure dans un communiqué.

Des pointillés dessinés «à la manière d’un enfant»

«Soyez assurés que le conseil a épuisé toutes les ressources possibles pour parvenir à cette décision, car nous n’avons pas hésité, par le passé, à sanctionner des cinéastes, des producteurs et des distributeurs pour avoir montré «la ligne en neuf pointillés» fictive dans leurs documents», a souligné la commission. Dans une lettre distincte adressée à un sénateur philippin qui avait critiqué le film pour avoir «violé les droits des pêcheurs philippins», les censeurs ont déclaré avoir demandé à Warner Bros de «flouter» les pointillés controversés sur la carte.

Les pointillés dessinés «à la manière d’un enfant» apparaissent à plusieurs endroits sur la carte des territoires censés représenter l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Asie, ont déclaré les censeurs. La commission de censure n’a trouvé que huit pointillés sur la carte censée dessiner l’«Asie». «De plus, les Philippines, la Malaisie et l’Indonésie ne sont pas visibles sur la carte», a déclaré la commission dans cette même lettre, datée du 11 juillet et communiquée à la presse.

Contacté par l’AFP, Warner Bros n’a pas répondu dans l’immédiat. Mais un porte-parole du studio, cité par Variety, a déclaré que la carte était un «dessin au crayon de couleur semblable à celui d’un enfant» et qu’elle «n’avait pas pour but de faire une quelconque déclaration».