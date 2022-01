Cinéma : Le film de J.Lo stoppé à cause de cas Covid

Jennifer Lopez a quitté les Îles Canaries, où elle bossait sur le tournage de son nouveau long métrage, «The Mother».

L’actrice et chanteuse dirige et joue dans «The Mother», qui doit sortir sur Netflix en 2022.

La plus grande partie de «The Mother» a été tournée au Canada fin 2021. Jennifer Lopez était arrivée aux Îles Canaries la semaine dernière pour la suite du tournage, selon Page Six , qui a publié des photos de la star en train de quitter l’Espagne.

«The Mother» n’est pas la seule production à avoir été mise en pause à cause de l’épidémie de coronavirus. Plusieurs séries télévisées telles que «Grey's Anatomy» et «NCIS» récemment, ont subi le même sort. En juillet 2021, c’était «House of Dragons», spin-off de «Game of Thrones», qui avait été contraint de s’interrompre.