Cinéma: «Everything Everywhere All At Once» mène la course aux Oscars

Cinéma : Le film «Everything Everywhere All At Once» mène la course aux Oscars

Avec 11 nominations, la comédie de Daniel Kwan et Daniel Scheinert devance notamment «Elvis», «Avatar 2» et «Top Gun: Maverick», qui sont aussi en lice pour l’Oscar du meilleur film.

La liste des nominés a été annoncée mardi par l’acteur britannique Rizwan Ahmed et la comédienne américaine Allison Williams. AFP

La comédie «Everything Everywhere All At Once», avec Michelle Yeoh dans le rôle principal, a été nominée 11 fois aux Oscars mardi et mène la course aux prestigieuses statuettes, qui seront remises le 12 mars à Hollywood.

Ce film déjanté, qui raconte l’histoire d’une propriétaire de laverie plongée dans des univers parallèles, devance notamment le long métrage allemand «À l’Ouest rien de nouveau» (9 nominations), la tragicomédie irlandaise «Les Banshees d’Inisherin» (9 nominations), le biopic «Elvis» (8 nominations), et le très intime «The Fabelmans» de Steven Spielberg (7 nominations).

Voici les nominés dans les principales catégories.

Meilleur film

«À l’Ouest, rien de nouveau»

«Avatar 2: la voie de l’eau»

«Les Banshees d’Inisherin»

«Elvis»

«Everything Everywhere All at Once»

«The Fabelmans»

«Tar»

«Top Gun: Maverick»

«Sans filtre»

«Women Talking»

Meilleur réalisateur

Martin McDonagh, pour «Les Banshees d’Inisherin»

Daniel Kwan et Daniel Scheinert, pour «Everything Everywhere All at Once»

Steven Spielberg, pour «The Fabelmans»

Todd Field, pour «Tar»

Ruben Ostlund, pour «Sans Filtre»

Meilleur acteur

Austin Butler, dans «Elvis»

Colin Farrell, dans «Les Banshees d’Inisherin»

Brendan Fraser, dans «The Whale»

Paul Mescal, dans «Aftersun»

Bill Nighy, dans «Vivre»

Meilleure actrice

Cate Blanchett, dans «Tar»

Ana de Armas, dans «Blonde»

Andrea Riseborough, dans «To Leslie»

Michelle Williams, dans «The Fabelmans»

Michelle Yeoh, dans «Everything Everywhere All at Once»

Meilleur acteur dans un rôle secondaire

Brendan Gleeson, dans «Les Banshees d’Inisherin»

Brian Tyree Henry, dans «Causeway»

Judd Hirsch, dans «The Fabelmans»

Barry Keoghan, dans «Les Banshees d’Inisherin»

Ke Huy Quan, dans «Everything,Everywhere All at Once»

Meilleure actrice dans un rôle secondaire

Angela Bassett, dans «Black Panther: Wakanda Forever»

Hong Chau, dans «The Whale»

Kerry Condon, dans «Les Banshees d’Inisherin»

Jamie Lee Curtis, dans «Everything Everywhere All at Once»

Stephanie Hsu, dans «Everything Everywhere All at Once»