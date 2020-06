Sortie cinéma

«Le film idéal pour ouvrir la période post-Covid»

«Love Me Tender», de la Suissesse Klaudia Reynicke, suit une antihéroïne qui a la phobie de sortir de chez elle. Ça vous parle?

Après la mort de sa mère et la fuite de son père, en plein conflit intérieur, Seconda (puissamment incarnée par l’Italienne Barbara Giordano) se retrouve livrée à elle-même, dans une maison dont elle n’arrive pas à sortir… jusqu’à ce qu’elle y soit forcée. Présenté à Locarno et d’abord annoncé en salle pour mars, «Love Me Tender» semble avoir été créé pile pour la période actuelle.

Plaidoyer pour la liberté, l’anticonformisme et la folie en tant que moteur de rébellion, «Love Me Tender» est un bijou d’originalité à l’humour ravageur. Seconda la danseuse fougueuse vit dans un monde à part. Dans sa combinaison bleue, elle s’affranchit des normes avec panache, tout en restant authentique et génialement imparfaite (vive les aisselles poilues et la sauce tomate qui dégouline du menton!). «Je suis fascinée par les personnages marginaux, confie Klaudia Reynicke, et je voulais raconter ce conflit à ma manière: pop.» Le message est puissant, la forme géniale.