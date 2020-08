Cinéma Le film le plus lucratif depuis le début de la pandémie est…

En attendant la sortie (le 26 août en Suisse) de «Tenet», de Christopher Nolan, qui espère titiller les chiffres dignes des blockbusters d’avant Covid, un film tire son épingle du jeu.

Il n’est pas encore sorti aux États-Unis, encore moins en Europe (il est prévu fin octobre en France, sans date en Suisse pour l’instant). Il n’empêche: «Peninsula», la suite de «Dernier train pour Busan» (2016), a déjà engrangé 50 millions de dollars, ce qui en fait le film le plus lucratif depuis que la pandémie de Covid-19 a provoqué la fermeture (et la réouverture chaotique) des salles de cinéma du monde entier.

«Peninsula» a récolté plus de 27 millions de dollars de recettes dans son pays d’origine, et plus de 22 millions dans différents autres territoires. Comme le souligne The Hollywood Reporter, qui rapporte l’information, il y a quelque chose d’un peu ironique dans le fait que le premier «blockbuster» post-Covid raconte une apocalypse due à un mystérieux virus…