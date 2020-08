Cinéma : Le film «Schwesterlein» représente la Suisse aux Oscars

Le long-métrage de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond a été envoyé à l’Académie des Oscars pour représenter la Suisse dans la catégorie des films internationaux. L’institution publiera en février la «short list» des films nominés pour la compétition.

Le film «Schwesterlein» (Petite soeur) va représenter la Suisse auprès de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences à Hollywood dans la catégorie des longs-métrages internationaux. On saura en février 2021 si l’oeuvre des Lausannoises est sélectionnée dans la «short list» des films nominés aux Oscars.