Cinéma : Le film «The Power of the Dog» part favori pour les prochains Oscars

Le film de Jane Campion, avec Benedict Cumberbatch, est nommé dans 12 catégories, dont celles du meilleur réalisateur, meilleur film et meilleur acteur.

«The Power of the Dog» part en tête de la course aux Oscars. Le long métrage de la cinéaste Jane Campion a été cité dans 12 catégories, dont celles de meilleur réalisateur, meilleur film et meilleur acteur.