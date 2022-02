Buzz : Le fils adoptif de Madonna affole la Toile

David était vêtu d’un costume de pom-pom girl au vernissage de l’exposition de son frère Rocco. Tollé sur le web.

Du haut de ses 16 ans, David, fils adoptif de Madonna, n’a pas peur de s’assumer tel qu’il est. Tout comme sa mère, il ose porter des tenues extravagantes, quitte à en déranger certains. Ainsi, lors du vernissage de l’exposition de peinture de son grand frère Rocco, 21 ans, à Los Angeles, l’ado est apparu vêtu d’un costume de pom-pom girl et d’un collier SM. Mardi, 15 février 2022, la star américaine de 63 ans a posté plusieurs photos de l’événement sur Instagram où on la voit poser fièrement avec son garçon au look androgyne.