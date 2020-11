États-Unis : Le fils aîné de Donald Trump testé positif au Covid-19

Donald Trump Jr. a été testé positif au coronavirus en début de semaine et s’est mis en quarantaine. Il n’a pas de symptôme.

Donald Trump Jr, fils aîné du président américain Donald Trump, a été testé positif au Covid-19, a-t-on appris vendredi auprès de son porte-parole. «Don a été testé positif au début de la semaine et est en quarantaine dans sa maison de campagne depuis qu’il a eu le résultat», a indiqué ce porte-parole, précisant qu’il n’avait absolument aucun symptôme.

Donald Trump avait annoncé début octobre qu’il avait été testé positif, tout comme sa femme Melania. Il avait été hospitalisé pendant plusieurs jours à l’hôpital militaire de Walter Reed, dans la banlieue de Washington. Quelques jours plus tard, la Première dame avait annoncé que leur fils Barron avait lui aussi été infecté par le nouveau coronavirus.

Phase «exponentielle»

L’épidémie est en phase «exponentielle» aux États-Unis, selon les autorités sanitaires. Plus de 200’000 nouveaux cas en 24 heures ont été enregistrés jeudi, ainsi que plus de 2000 morts, une barre qui n’avait plus été franchie depuis des mois.