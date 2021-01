Musique : Le fils de Céline Dion sort un premier EP… de rap bien sombre

Sous le nom de RC Angelil, le fiston de la star vient de publier «CasiNo.5», un EP cinq titres qui donne presque dans le gangsta rap.

Céline Dion a en effet posté sur Twitter, le 29 janvier 2021 au lendemain de la publication de l’EP, combien elle était heureuse. «Je suis tellement fière de mon fils. Mon amour pour lui est si fort… et ça me touche énormément qu’une de ses passions soit également une des miennes», a écrit la Québécoise de 52 ans. Quelques jours avant la sortie du disque, la chanteuse avait également rendu hommage à son rejeton à l’occasion de ses 20 ans. «Il y a vingt ans, j’ai entendu le mot «maman» pour la toute première fois… mon rêve s’est alors réalisé et tu as changé nos vies pour toujours! Il est difficile de croire que deux décennies se sont déjà écoulées. On voit le ciel dans tes yeux et ce même bleu est la couleur de notre amour. Va-de-l’avant, profite de la vie et rappelle-toi de ne jamais douter de toi, parce que moi, je crois en toi. Souviens-toi aussi que ton père veille toujours sur toi et te guide», avait posté Céline Dion sur Instagram.