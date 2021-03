Tyler Young : Le fils de Dr. Dre se lance dans la house music

Tyler Young vient de publier son premier morceau, «My Time». Il donne dans un tout autre registre que celui dans lequel son père est réputé.

On aurait pu croire que la voie de Tyler Young était toute tracée dans le hip-hop. Pas du tout. En dépit du fait que Dr. Dre, son illustre paternel, ait produit tous ceux qui comptent dans le rap d’Eminem à Snoop Dogg en passant par The Game ou le regretté 2Pac, Tyler, 23 ans, donne plutôt dans la house music. Il a d’ailleurs publié son premier titre, «My Time», le 8 mars 2021.

Dans sa biographie sur Spotify, le garçon raconte qu’en 2006 il avait été parmi les «chanceux gamins à voir atterrir le vaisseau de Daft Punk au festival Coachella». Depuis lors, il est devenu «obsédé» par la musique électronique. En autodidacte, il a appris à produire tout en écoutant des titres de Justice, Deadmau5, Green Velvet ou Kaskade. Dans sa présentation, il n’est fait mention à aucun moment de son père. Si ce n’est, entre les lignes, dans deux petites phrases: «Le jeune DJ et producteur basé à Los Angeles a grandi dans une famille où le hip-hop était au centre de la maison. Les nouveaux sons électroniques écoutés par Tyler marquaient une coupure franche avec les morceaux de N.W.A. (ndlr: dont Dr. Dre faisait partie), 2Pac, Snoop Dogg et Eminem qui tournaient régulièrement». On apprend également que c’est la pandémie qui a motivé Tyler à se mettre sérieusement à la musique.