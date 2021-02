États-Unis : Le fils de Joe Biden va publier son autobiographie

Hunter Biden, figure controversée aux États-Unis et critiquée par l’ancien président américain, raconte sa vie dans un livre, «Beautiful Things».

Il a bataillé durant des décennies avec l’alcoolisme, effectuant plusieurs cures de désintoxication. Cet avocat de formation a aussi été consommateur de drogues dures, principalement de la cocaïne, entre autres sous forme de crack. Il dit avoir aujourd’hui arrêté l’alcool et la drogue.

«Force et courage»

«Nous admirons la force et le courage de notre fils Hunter de parler ouvertement de son addiction, afin que d’autres puissent se sentir proches de son histoire et y trouver l’espoir», ont commenté Joe et Jill Biden dans une déclaration lue jeudi par la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki.