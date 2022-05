Confidences : Le fils de Jon Bon Jovi veut suivre sa propre voie

Jake Bongiovi ne suivra pas les traces de son célèbre papa rockeur. C’est dans le cinéma qu’il veut percer.

Si son père est un rocker reconnu dans le monde entier, Jake Bongiovi, fils de Jon Bon Jovi, n’a pas l’intention d’avoir la même carrière que lui. «Je pense que je vais laisser ça à mon père. Je ne vais vraiment pas suivre ses pas», confie l’Américain de 20 ans, au magazine «Man About Town». Même s’il aime la musique, Jake se voit plutôt devenir acteur, comme sa copine, Millie Bobby Brown, 18 ans. «Il y avait toujours de la musique dans la maison où j’ai grandi. J’ai entendu tous les styles de sons venant de différents pays. Mais ce qui me parle le plus, ce sont les voix des gens dans des films, pas celles qui proviennent d’un haut-parleur sur scène.»