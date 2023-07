Tennis: Le fils de la légende Björn Borg gagne son premier match ATP

Au premier tour, le Suédois, classé 437 au ranking mondial, s’est défait de son compatriote Elias Ymer (ATP 166) sur le score de 7-6 (7/5) 6-3. Ce qui est déjà en soi une belle performance. Après avoir conclu la rencontre sur un ace, le fils Borg a déclaré: «C’est fou. Aujourd’hui, j’ai gagné et je suis très heureux de la façon dont je me suis comporté, de la force mentale dont j’ai fait preuve. On travaille si dur pendant tant d’années et un jour ou l’autre, on obtient des résultats.»