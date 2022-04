Etats-Unis : Le fils de l’écrivain Paul Auster arrêté après la mort de son bébé par overdose

Le père de famille de 44 ans était en charge de sa fille Ruby lorsque le bébé a été retrouvé inconscient. Il a été inculpé d’homicide involontaire et par négligence.

Le fils du célèbre romancier américain Paul Auster a été inculpé d’homicide involontaire et par négligence après le décès par overdose de sa fille âgée de dix mois, a annoncé la police de New York dimanche.

«Considéré comme un homicide»

Le bureau du médecin légiste en chef a conclu que le décès était dû à «une intoxication aiguë en raison des effets combinés du fentanyl et de l’héroïne», a indiqué la police à l’AFP. «L’incident a été considéré comme un homicide» après concertation avec le bureau du procureur de district, a ajouté la police, précisant que Daniel Auster avait été arrêté et inculpé d’homicide involontaire et d’homicide par négligence criminelle. Selon les médias locaux à New York, il a été arrêté vendredi soir.