Football - Le fils de Michael Ballack meurt à 18 ans

Selon les médias portugais, le jeune homme a subi une violente chute de quad à proximité du quartier de Villas do Mar, dans la péninsule de Troia au sud de Lisbonne, où son père possède une résidence depuis plusieurs années. L’accident se serait produit dans la nuit de mercredi à jeudi, à 2h du matin , dans des circonstances pour l’instant méconnues . Malgré l’intervention des secours, Emilio Ballack n’a pas survécu.

Michael Ballack et ses proches ne se sont pas encore exprimés mais son ancien club de Chelsea, où il a évolué de 2006 à 2010, a présenté ses condoléances: «Toutes les personnes associées au Chelsea Football Club sont choquées et attristées d'apprendre le décès d'Emilio Ballack à l'âge terriblement jeune de 18 ans. Toutes nos pensées vont à son père Michael et à sa famille en ce triste moment.»