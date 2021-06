Dubaï : Le fils de Nabilla sous assistance respiratoire

Grosse frayeur pour la femme d’affaires. Son petit Milann a été hospitalisé en urgence.

C’est le cauchemar de tous les parents qu’ont vécu Nabilla et Thomas Vergara le 17 juin 2021. Le couple a découvert son fils, âgé d’1 an et demi, dans son lit en proie à de grosses difficultés respiratoires. Heureusement pour le petit Milann, sa maman et son papa ont eu le bon réflexe en l’emmenant directement à l’hôpital.

C’est depuis l’établissement, en larmes, que Nabilla a raconté ce qui s’était passé. «Il s’étouffait parce qu’il a une infection alors on l’a amené à l’hôpital. Ils lui ont fait une piqûre de cortisone dans la jambe et ils l’ont mis sous appareil respiratoire», a-t-elle confié sur Snapchat .

Plus tard, toujours sur le même réseau social, la jeune femme de 29 ans a précisé que Milann avait un croup et que sans la réaction rapide de ses parents, il aurait pu s’étouffer d’après ce que lui avait dit le médecin. «J’ai vécu les plus longues minutes de ma vie sur le chemin de l’hôpital. Il était tout rouge et ne respirait pratiquement plus ou du moins avec une grande difficulté. J’ai prié très fort pour lui», a-t-elle écrit, donnant des nouvelle rassurantes sur l’état de santé du petit garçon jugé stable.