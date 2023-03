États-Unis : Le fils de Rihanna fâché que sa mère chante aux Oscars

Après son concert à la mi-temps du Super Bowl , Rihanna s’apprête à se produire lors d’un autre grand événement. Le dimanche 12 mars 2023, durant la cérémonie des Oscars , la chanteuse de 35 ans interprétera le titre «Lift Me Up» qui concourt dans la catégorie de la meilleure chanson originale. Et visiblement, sa présence au Théâtre Dolby de Los Angeles ne plaît pas à tout le monde.

Sur Instagram, celle qui a promis qu’elle sortirait un nouvel album en 2023 a publié un cliché montrant son petit garçon, né en mai 2022, triste et fâché et l’a légendé avec beaucoup d’humour. «Mon fils quand il a découvert que sa petite sœur ou son petit frère irait aux Oscars et pas lui», a écrit Rihanna, en référence au bébé qu’elle porte et dont le père est Asap Rocky.