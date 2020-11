Un Louis-Dreyfus à la tête d’un club de football, cela ne vous rappelle rien? Kyril Louis-Dreyfus marche sur les traces de son père Robert, propriétaire de l’Olympique de Marseille entre 1996 et 2009, date de son décès. Le fils de l’homme d’affaires franco-suisse est tout proche d’acquérir Sunderland (D3 anglaise), révèle The Guardian.

Le quotidien britannique affirme que l’actuel actionnaire majoritaire du club anglais, Stewart Donald, aurait conclu un accord pour céder la quasi-totalité de ses parts à un consortium co-dirigé par Kyril Louis-Dreyfus, donc, et l’homme d’affaires uruguayen Juan Sartori, déjà actionnaire minoritaire de Sunderland. La vente pourrait être actée d’ici deux semaines.

Un véritable passionné de foot

Si Stewart Donald cherche désespérément à se débarrasser des Black Cats depuis plusieurs mois, voir brusquement apparaître «KLD» dans ce dossier a de quoi déconcerter vu son âge (22 ans). Mais le jeune homme, qui est né à Zurich et a effectué ses études au sein de l’école internationale de la ville, entretient une passion non-feinte pour le football et notamment pour l’OM. Sa mère, Margarita Louis-Dreyfus, conserve toujours 5% des parts du club phocéen et Kyril n’y est pas étranger. «C’est pour lui que j’avais gardé 5%», a-t-elle glissé en 2016, lors de la vente à l’Américain Frank McCourt.