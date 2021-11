Afrique : Le fils de Sophie Pétronin défend le retour de l’ex-otage au Mali

Sébastien Chadaud-Pétronin a répété à RTS que sa mère, libérée en octobre 2020 après quatre ans de captivité, vivait loin des zones de conflit.

«Je n’ai pas l’impression qu’elle prenne le moindre risque», a déclaré Sébastien Chadaud-Pétronin, qui avait raccompagné sa mère au Mali en mars, à la télévision suisse RTS. «Elle vit à Bamako comme 8000 Français, avec en plus tout un protocole de sécurité. Elle est discrète, elle n’embête personne, elle ne sort pas de son appartement», a-t-il insisté, demandant qu’on «la laisse terminer sa vie comme elle a envie de le faire».

«Si elle était retournée en zone rouge, en zone de guerre, moi-même j’aurais participé à ces critiques, parce que je n’aurais pas compris, et j’aurais même trouvé ça choquant et indécent», a plaidé Sébastien Chadaud-Pétronin dimanche, expliquant que sa mère était malheureuse en Suisse et voulait retrouver sa fille adoptive à Bamako.