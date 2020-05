Le fils de Tidjane Thiam est décédé

L’affaire Iqbal Khan

En septembre dernier on a appris que Credit Suisse avait fait suivre son ancien banquier star Iqbal Khan, passé chez le concurrent UBS, par des détectives privés. Un second cas de surveillance a été dévoilé par la suite. La responsabilité de la filature d'Iqbal Khan a été attribuée au directeur opérationnel Pierre-Olivier Bouée ainsi qu'au chef de la sécurité de la banque Remo Boccali qui a depuis démissionné. L'affaire des filatures s'est également soldée par le suicide de l'intermédiaire entre la banque et la société de détectives privés.