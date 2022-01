France : Le fils d’Hillary et Giovanni opéré du coeur

Le petit Matteo, âgé d’1 mois et demi, est né avec deux malformations cardiaques et a dû subir une intervention.

Le 11 janvier 2022, celle qui apparaît dans «Mamans et célèbres» aux côtés de Benjamin Machet et de sa compagne Sarah a révélé sur Instagram que Matteo avait en fait deux malformations cardiaques, découvertes alors qu’il n’avait que 6 jours. «Cette annonce nous a bouleversés, comme si le temps s’était arrêté. Nous avons préféré garder tout ça pour nous pendant six semaines afin de nous protéger, afin de protéger bébé Milo», a-t-elle écrit, ajoutant que les médecins avaient décidé d’attendre que le nouveau-né ait au moins 1 mois et ait pris du poids avant de l’opérer.