Colombie: Le fils du président Petro sous le coup d’une arrestation

Le président colombien Gustavo Petro a annoncé samedi l’arrestation de son fils aîné Nicolas Petro. Le parquet a indiqué de son côté qu’il avait été arrêté «pour les délits de blanchiment d’actifs et enrichissement illégal» et son ex-épouse pour «blanchiment d’actifs et violation de données personnelles».

Le premier président de gauche en Colombie a écrit sur Twitter, rebaptisé X, que la police avait interpellé son fils et l’ex-femme de ce dernier, Days Vasquez. Elle a accusé son ancien partenaire d’avoir reçu d’importantes sommes d’argent de la part de narcotrafiquants et de contrebandiers en 2022, lors de la campagne présidentielle victorieuse de Gustavo Petro.

«Je souhaite à mon fils bonne chance et force»

«Je souhaite à mon fils bonne chance et force», a affirmé Gustavo Petro sur X. «Que ces événements forgent son caractère et qu’il puisse réfléchir à ses propres erreurs», a-t-il ajouté. «En tant que personne et père, tant d’autodestruction me fait beaucoup de mal».