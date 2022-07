Amérique centrale : Le fils d’un ancien président tué par balle au Honduras

Quatre personnes, dont le fils de l’ex-président du Honduras Porfirio Lobo, ont été assassinées par balles jeudi à la sortie d’une discothèque de la capitale Tegucigalpa, selon l’ancien chef d’État et la police.

Porfirio Lobo a raconté aux médias locaux que des individus lourdement armés ont «obligé les jeunes à sortir des voitures» et les ont abattus «pratiquement comme lors d’une opération commando». Il a ajouté que son fils Said, 23 ans, avait été tué et que son autre fils Luis, présent lui aussi mais à bord d’un autre véhicule, était indemne.