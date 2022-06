Le fils d’un homme d’Etat indonésien retrouvé noyé dans l’Aar

Berne : Le fils d’un homme d’État indonésien retrouvé noyé dans l’Aar

Le corps du jeune touriste de 22 ans a été retrouvé deux semaines après sa disparition.

La disparition, le jeudi 26 mai, avait fait grand bruit dans la capitale fédérale et jusqu’en Indonésie: le fils du gouverneur de la province la plus peuplée du pays asiatique n’avait pas refait surface après être allé nager dans l’Aar, à Berne, avec deux autres personnes. D’importantes recherches avaient été entreprises, «aussi bien sur l’eau que sur terre, avec des drones, des bateaux, des plongeurs et des chiens», détaille la police cantonale bernoise. En vain.