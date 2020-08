Brésil Le fils sénateur de Bolsonaro positif au Covid-19

La Première dame Michelle Bolsonaro, 38 ans, a été testée positive fin juillet, et la semaine dernière le dernier fils du président, Jair Renan, 22 ans, également. Jair Bolsonaro, 65 ans, a été testé positif en juillet

Le fils aîné du président brésilien Jair Bolsonaro, le sénateur Flavio Bolsonaro, a annoncé mardi avoir été diagnostiqué positif au coronavirus et être asymptomatique. «J’ai été testé positif au Covid-19, a annoncé dans un tweet l’élu de 39 ans, «je me sens bien et n’ai pas de symptômes».